Грозный, 10 июня, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Российские военнослужащие за три дня освободили село Рыжёвка, находящееся на границе с Курской областью. Об этом 9 июня сообщил в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России под командованием… Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населённый пункт. Это село Рыжёвка, которое находится на границе с Курской областью», — уточнил Кадыров.

В результате спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Слаженная и эффективная работа всех бойцов позволила достичь результата без определённых сложностей всего лишь за три дня, добавил глава Чечни.

Кадыров выразил уверенность, что такой же финал ожидает другие территории, временно контролируемые укрофашистскими и натовскими формированиями.

Как передавало ИА Регнум, днём 4 июня российские силы противовоздушной обороны сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня над Курской областью.

Президент России Владимир Путин 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что российская армия с начала года освободила 880 квадратных километров, 47 населённых пунктов в Донбассе. Ускорение решения задач специальной военной операции возможно, но это повлечёт потери среди российских солдат, а забота об их жизнях и здоровье важнее, добавил глава государства.

Ранее командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов сообщал, что спецназ «Ахмат» перебросили на самое важное в зоне спецоперации харьковское направление. Бойцы уже приступили к выполнению задач, утверждал он.