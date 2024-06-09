Минск, 9 июня, 2024, 23:35 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали подростков-школьников, которые изготавливали, а потом взрывали свои самодельные бомбы. Подробности сообщил белорусский канал ОНТ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации СМИ, в КГБ Белоруссии поступил запрос о помощи и содействии от одной из самых мощных западных спецслужб.

В сообщении было указано, что обнаружен ряд Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых пошагово учили подписчиков, как изготавливать взрывчатку.

Установлено, что активно действовали подписчики в Могилёве и Витебске.

«Фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы. Уголовные дела возбуждены в отношении более десяти школьников по двум статьям: незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма», — пояснили на ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, террорист, готовивший подрыв железнодорожных путей в Крыму, погиб из-за срабатывания собственной бомбы, рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

В Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге. Известно, что мужчина начал подготовку к осуществлению теракта в декабре 2023 года. Его куратор в ходе общения в интернете обучил задержанного изготавливать самодельные взрывные устройства и обращаться с ними.