Дубай, ОАЭ, 9 июня, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Сооснователь популярного мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров признался, что последние два года пользовался бюджетным смартфоном Samsung Galaxy A52, который стоил не более 180 долларов.

Du Rove’s Channel

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — написал Дуров в своём официальном англоязычном Telegram-канале, пояснив, что с этим устройством ему было легче улучшать сервис мессенджера.

По словам бизнесмена, ему придётся сменить смартфон, так как прежний расплавился из-за жары в Дубае (Павел здесь живёт уже три года).

Павел Дуров опубликовал фото и написал, что придётся сменить телефон.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Дуров заявил, что потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают капитализацию Telegram более чем в 30 млрд долларов.

Мессенджер Telegram широко используется на территории России, никаких ограничений к нему не применяли, ранее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мессенджер Telegram, в котором вечером 8 июня был масштабный сбой, вновь заработал. Приложение не работало больше часа не только в России, но и в США и других странах Европы.