Париж, 9 июня, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон 9 июня в своём видеообращении заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

Alexis Sciard /Keystone Press Agency /Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон заявил, что страна нуждается «в ясном парламентском большинстве».

«Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — сообщил президент, тем самым признав поражение его партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент (ЕП).

«Ренессанс» набрал в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

От Франции в Европарламент избирается 81 депутат.

Предыдущий роспуск нижней палаты парламента был в 1997 году при президенте Жаке Шираке.

Как сообщало ИА Регнум, надежды Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, что их страны после предстоящих выборов в Европарламент останутся лидерами в Евросоюзе, вероятно, не сбудутся, так как остальные лидеры ЕС считают их «хромыми утками», говорится в статье, опубликованной 28 мая американской газетой Politico.

Газета The Financial Times 28 мая опубликовала совместную статью Макрона и Шольца, в которой они заявили, что Европа находится на поворотном моменте истории. По их мнению, ЕС может погибнуть, если входящие в него страны не ответят на надвигающиеся вызовы. Лидеры Франции и ФРГ также отметили проблему оттока европейского капитала за рубеж.