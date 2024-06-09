Москва, 9 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. В Москве расследуют уголовное дело, возбужденное после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сообщила 9 июня пресс-служба столичного СК.

личная страница в соцсети Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин

«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и в покушении на убийство», — написали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, вечером 7 июня в Москве на Сиреневом бульваре в ходе конфликта мужчина нанёс множественные ножевые ранения Щельцину и его знакомому Ивану Позднякову, который скончался в машине скорой помощи. Главу АНО «Цифровые платформы» доставили в больницу.

По словам жены пострадавшего Евгении, жизни её супруга ничто не угрожает. Она уточнила, что нападение произошло недалеко от дома в Москве, где живут Щельцины. Арсений вышел на прогулку со своим другом Поздняковым и, пытаясь защитить его от напавшего с ножом мужчины, получил три ножевых ранения, в том числе одно почти в сердце.