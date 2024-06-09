Вашингтон, 9 июня, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время визита во Францию в очередной раз допустил оговорку, заявив, что Ираку пришлось слишком долго ждать американской помощи. В действительности Байден имел в виду Украину.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

«Нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака», — говорится в стенограмме, разосланной Белым домом. Слово «Ирак» в тексте перечёркнуто, в скобках добавлено «Украина».

Как передавало ИА Регнум, ранее на памятном мероприятии во Франции, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии, американский лидер попытался сесть на «невидимый» стул. Неловкий момент произошёл на сцене, когда рядом с Байденом стоял президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, а также жена Байдена Джилл.

Джозеф Байден является старейшим главой государства в истории США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Он постоянно допускает оговорки в ходе публичных выступлений и попадает в неловкие ситуации.

Так, в марте Байден перепутал, сколько времени он исполняет обязанности президента. Он не смог подсчитать это во время своего выступления в городе Милуоки.

«Послушайте, ребята, я закончу своё выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил он.

Байден победил на выборах в ноябре 2020 года, а официально вступил в должность в январе 2021 года. Ни с одной из этих дат четыре года ещё не прошло.

Также президент США ранее в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что Соединённым Штатам не стоило лезть на Украину.