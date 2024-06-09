Москва, 9 июня, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла на 88-м году жизни, сообщила 9 июня пресс-служба Детского музыкального театра им. Н. И. Сац на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Московский государственный академический Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац Заслуженная артистка России Галина Свербилова

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац», — сказано в сообщении.

Галина Свербилова родилась в 1937 году, окончила Гнесинский музыкально-педагогический институт. Ещё будучи студенткой, она вошла в состав вновь организованной труппы Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и сразу получила главную роль Дунюшки в спектакле «Морозко».

Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трёх толстяках». Также артистка создала целый ряд музыкальных образов персонажей в детских музыкальных спектаклях, в том числе Мальвины, Иоланты и Розовой феи.