Париж, 9 июня, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Испанский теннисист Карлос Алькарас 9 июня в финальном матче открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева.

Соперники провели на корте пять сетов. После третьего сета Зверев вёл со счётом 2:1, однако уступил две последние партии с крупным счётом.

Игра завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса. Матч длился 4 часа 20 минут.

Одержав победу на «Ролан Гаррос», испанский теннисист со следующей недели выйдет на второе место в мировой классификации. Лидером рейтинга станет итальянец Янник Синнер.

Как передавало ИА Регнум, победителем женского турнира открытого чемпионата Франции по теннису в третий раз подряд стала польская спортсменка, первая ракетка мира Ига Свёнтек. 8 июня она в трёх сетах переиграла итальянку Ясмин Паолини. Игра продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

Российская теннисистка Мирра Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», в котором уступила Паолини. Андреева похвалила игру соперницы и раскритиковала собственную, отметив, что была в этом поединке «зажатой».

Другой представитель России — Андрей Рублёв в матче третьего круга чемпионата, в котором он уступил австралийцу Нику Кирьосу, по ходу игры неоднократно бил ракеткой по корту и пинал ногами свою скамейку. После матча Рублёв объяснил своё поведение потерей контроля.