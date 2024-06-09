Москва, 9 июня, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Парковка в Москве 12 июня, в День России, будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Мария Девахина /РИА Новости

«12 июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час», — написал он.

Мэр добавил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что в Москве с 1 июня стартовал масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все летние активности.

Мэр рассказал, что Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар станет местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском бульваре устроят литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. На Рождественском и Страстном бульварах выступят уличные музыканты, на Гоголевском обучат игре в шахматы, а на Яузском — рисовать граффити.

Набережные столицы станут местом для спортивных тренировок и тематических мастер-классов, добавил Собянин.