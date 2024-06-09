Штат Джамму и Кашмир, Индия, 9 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. На севере Индии неизвестные боевики обстреляли автобус с паломниками, после чего машина упала в ущелье, погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает 9 июня телеканал NDTV.

Инцидент произошёл на союзной территории Джамму и Кашмир. Автобус с паломниками направлялся в местный храм, когда попал под обстрел террористов. Водитель автобуса не справился с управлением и машина вылетела с дороги.

Бойцы военизированной полиции и сухопутных сил выехали в месту происшествия, террористов разыскивают.

Как передавало ИА Регнум, в декабре сообщалось, что по меньшей мере 9 человек погибли, ещё 25 пострадали в результате нападения вооружённых лиц на пассажирский автобус в пакистанском городе Чилас. После обстрела автобус столкнулся с проезжавшим мимо грузовым автомобилем, водитель которого также погиб.

В июле как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса на скоростной магистрали Самруддхи Махамарг в индийском штате Махараштра.

В мае в результате падения автобуса в ущелье в северной части Индии погибли не менее десяти человек. Автобус перевозил паломников, при этом число пассажиров в нём превышало допустимую нагрузку. Транспортное средство упало в ущелье на расстоянии около 15 км от конечной точки маршрута.