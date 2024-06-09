Москва, 9 июня, 2024, 19:08 — ИА Регнум. В Москве задержали подозреваемого в атаке на Арсения Щельцина, главу АНО «Цифровые платформы». В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения, сообщает столичная прокуратура.

Иван Шилов ИА Регнум

«47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что привлечение подозреваемого к уголовной ответственности на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, по предварительной информации, вечером 7 июня в Москве на Сиреневом бульваре в ходе конфликта мужчина нанёс множественные ножевые ранения Щельцину и его знакомому Ивану Позднякову, который скончался в карете скорой помощи. Щельцин был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По словам жены Щельцина Евгении, нападение произошло недалеко от дома в Москве, где живут Щельцины. Арсений вышел на прогулку со своим другом Поздняковым и, пытаясь защитить его от напавшего с ножом мужчины, получил три ножевых ранения, в том числе одно почти в сердце.

Жизни Арсения Щельцина ничто не угрожает, сообщила также его жена.