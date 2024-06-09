Москва, 9 июня, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Глава АНО «Цифровые платформы», бывший директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин после нападения находится в больнице, сообщила 9 июня его жена Евгения.

личная страница в соцсети Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин

Нападение произошло недалеко от дома в Москве, где живут Щельцины. Арсений вышел на прогулку со своим другом Иваном Поздняковым и, пытаясь защитить его от напавшего с ножом мужчины, получил три ножевых ранения, в том числе одно — почти в сердце, рассказала Евгения Щельцина «Газете.Ru».

«Они сначала сидели у дома, потом пошли провожать его (друга. — Прим. ред.) до метро в полдвенадцатого ночи. Им на встречу шли двое граждан — мужчина и женщина. Они вели себя как-то неадекватно, очень шумно. Не могу сказать, что конкретно там было, потому что Арсений не всё помнит — у него был шок, он не может всё досконально вспомнить. Соседи слышали, очень громкие были крики «я тебя убью», — сообщила жена пострадавшего.

Нападавший нанес Позднякову множественные ножевые ранения. Соседи, а также Щельцин вызвали скорую помощь и полицию. Поздняков потерял много крови, на месте нападения была «огромная лужа» крови в человеческий рост, отметила Щельцина.

Поздняков скончался в машине скорой помощи. Нападавший скрылся, однако вскоре был задержан полицией, он находился в неадекватном состоянии, рассказала Евгения Щельцина.

Жизни Арсения Щельцина ничто не угрожает, сообщила также его жена.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет ранее сообщил, что подозреваемый в данном нападении и убийстве задержан, ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), отметила пресс-служба СК.

Вечером 7 июня подозреваемый, находясь вблизи жилого дома на Сиреневом бульваре, вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами, в ходе которого нанёс им множественные ножевые ранения, один из пострадавших скончался, другой был госпитализирован, отмечалось в сообщении.