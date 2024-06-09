Вашингтон, 9 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пока не приняли конкретных решений с целью усиления ядерного сдерживания России, Китая и КНДР, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Вашингтон обеспокоен якобы «сотрудничеством» в ядерной сфере России, КНР и КНДР.

«Мы сфокусированы на этом. Мы пристально следим за этим и будем консультироваться с союзниками и партнерами насчет того, как наилучшим образом обеспечить безопасное, надежное и уверенное ядерное сдерживание со стороны США. Пока мы не приняли каких-либо решений», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также президент призвал не поминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в применении ядерного оружия у России нет, сказал глава государства.

В вопросе о применении ядерного оружия Россия руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал также Путин.

Президент США Джозеф Байден некоторое время назад подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия, сообщил 7 июня помощник Байдена Пранай Вадди. Указания призваны учитывать «реалии новой ядерной эры», рост ядерного арсенала Китая и необходимость «сдерживания» России, Китая и КНДР одновременно, сказал Вадди. Не исключено, что ядерный арсенал США будет увеличен, сказал также помощник Байдена.