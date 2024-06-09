Нью-Дели, 9 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Лидер индийского Национального демократического альянса (НДА), который победил на парламентских выборах, Нарендра Моди принёс присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии.

РИА Новости/Григорий Сысоев Нарендра Моди

К присяге, которая транслировалась индийскими телеканалами в прямом эфире, Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Вместе с Моди присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, которые занимали в предыдущем кабинете должности глав министерств внутренних дел и обороны соответственно.

Таким образом, Моди стал вторым в стране политиком, который третий раз подряд занял пост главы правительства. До него это сделал первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

Как передавало ИА Регнум, в Индии с 19 апреля по 1 июня прошли парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании приняли участие около 968 миллионов человек. Голосование прошло в 28 штатах и на восьми союзных территориях Индии.

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией Моди по итогам прошедших в стране выборов получил более половины мест в нижней палате парламента.