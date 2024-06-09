Кёльн, Германия, 9 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В Кёльне из-за подозрительного предмета перенесли мероприятие, посвящённое 20-й годовщине взрыва в городе, при котором пострадали 22 человека. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

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Отмечается, что на фестивале Birlikte должен был выступить федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Проводится операция на фестивале Birlikte в кёльнском районе Мюльхайм. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проверяют подозрительный предмет вблизи места происшествия», — сообщает полиция Северного Рейна — Вестфалии в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что правоохранители оцепили близлежащую территорию.

9 июня 2004 года на Койпштрассе в Кёльне взорвалась бомба, начиненная мелкими поражающими элементами. Ранения получили 22 человека. Ответственность за теракт возложили на ультраправую организацию «Национал-социалистическое подполье».

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2018 года её лидер Беате Цшепе была приговорена к пожизненному заключению.

Участники «Национал-социалистического подполья» в период с 1998 по 2011 год убили 9 мигрантов и женщину-полицейского, совершили 15 грабежей и три террористических акта с использованием взрывчатки. Защита настаивала на 10-летнем тюремном заключении и возлагала вину за большинство преступлений на сообщников Цшепе Уве Мундлоса и Уве Бёнхардта, совершивших самоубийство в 2011 году.