Москва, 9 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В 2023 году в России выросло число заражений рядом инфекций, в том числе корью, коклюшем и бруцеллёзом, сказано в ежегодном докладе Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), передаёт «Лента.Ru».

РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом общее число случаев заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями в 2023 году снизилось почти на треть, было выявлено 39,8 млн случаев против 57 млн случаев в 2022 году.

В сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемость коклюшем выросла в 7,6 раза, корью — в семь раз, вирусной внебольничной пневмонией — в 5,6 раза, энтеровирусными инфекциями и бруцеллёзом — в полтора раза.

Также выросло число случаев заражения гемофильной инфекцией, туляремией и норовирусной инфекцией, сказано в докладе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Всемирная организация здравоохранения при оценке ситуации с корью в мире поставила Россию на третье место в Европе по количеству заболевших. В Роспотребнадзоре в ответ заявили, что пик заболеваемости корью Россия прошла в марте, а уже в апреле количество выявленных случаев заболевания значительно снизилось, у населения выработался достаточный иммунитет.

Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах России, сообщал источник в Минздраве в ноябре 2023 года. Согласно данным Росздравнадзора, препараты стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот, отмечалось в сообщении.