Цхинвал, 9 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Парламентский выборы в Южной Осетии состоялись. Явка избирателей составила 54,86%. Об этом сообщил член центризбиркома республики Игоря Чочиева.

Эрик Романенко/ТАСС

«На 16:00 (совпадает с мск) явка избирателей составила 54,86%. Выборы депутатов парламента Южной Осетии VIII созыва состоялись», — сказал Чочиев.

Так, явка по Цхинвалу составила 47, 95%, Цхинвальскому району — 55, 41%, Дзаускому району — 74, 43%, Знаурскому району — 73, 41%, Ленингорскому району — 65, 95%.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах в парламент восьмого созыва началось в воскресенье в 08:00 мск, оно продлится до 20:00. Всего работают 73 избирательных участка, два из них находятся за пределами республики — в Москве и Владикавказе. Количество избирателей на территории Южной Осетии превышает 29 тысяч.

Участие в выборах принимает 181 кандидат. 73 из них внесены в республиканские списки семи политических партий: «Единая Осетия», «Единство народа», «Ныхас», Народная партия Южной Осетии, Коммунистическая партия Южной Осетии, «Единство» и «Иры Фарн». Также в выборах участвуют 108 кандидатов по 17 одномандатным округам. Из них 56 — самовыдвиженцы, 52 — кандидаты от политических партий.

Южная Осетия объявила о своей независимости от Грузии в 1992 году. Её, как и независимость Абхазии, Россия признала в 2008 году после пятидневной войны с Тбилиси.