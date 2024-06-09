Москва, 9 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В Москве на Сиреневом бульваре в ходе конфликта мужчина нанёс множественные ножевые ранения двум незнакомцам, один скончался в карете скорой помощи, второй был доставлен в больницу, сообщила 9 июня пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин

По данным следствия, вечером 7 июня фигурант, находясь вблизи жилого дома на Сиреневом бульваре, вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами, в ходе которого нанёс им множественные ножевые ранения.

«От полученных повреждений один из потерпевших скончался в машине бригады скорой медицинской помощи, второй мужчина доставлен в медицинское учреждение столицы, ему оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении.

Следователи задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападение совершено на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого Ивана Позднякова. По данным агентства, напавший — 47-летний музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня стало известно о гибели зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. На него было совершено вооружённое нападение в подъезде его дома. В ходе ссоры подозреваемый нанёс не менее восьми ударов ножом потерпевшему. Еговцев скончался на месте.

Вечером 4 июня неизвестный напал на мужчину преклонного возраста и нанёс ему удар ножом «в область жизненно-важного органа». Тело убитого нашли на территории московского парка «Кусково» вблизи улицы 3-й Музейной. После изучения видеоматериалов обнаружили, что в момент происшествия рядом с жертвой преступления находились две несовершеннолетние внучки. Девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Пенсионер подошёл к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако злоумышленник не стал разговаривать и нанёс мужчине ножевое ранение в область сердца, а после скрылся. Через время он явился в полицию с повинной.