Анкара, 9 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10–11 июня посетит Россию, сообщило турецкое ведомство 9 июня.

РИА Новости/Алексей Филиппов Хакан Фидан

Фидан посетит Москву и Нижний Новгород и в ходе визита примет участие в совете министров иностранных дел стран БРИКС, отметило министерство.

«Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию 10–11 июня 2024 года. Министр проведёт двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в сессии БРИКС+, которая состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде», — сказано в сообщении МИД Турции.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Фидан заявил, что Турция намерена присоединиться к БРИКС, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в июне в Нижнем Новгороде.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует интерес Турции к организации. По его словам, БРИКС заинтересовано в поддержании контактов со всеми государствами, которые хотят взаимодействовать с ним.

О намерениях присоединиться к БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявляют 59 стран, рассказал журналистам 8 июня Антон Кобяков, советник президента России Владимира Путина.

Россия с 1 января начала председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению пяти новых государств, число участников БРИКС выросло до десяти. К блоку официально присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Одной из главных целей представительства России в БРИКС в 2024 году является интеграция новых участников, заявил ранее Путин. Также в списке приоритетов — продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене и наращиванию возможностей объединения для продвижения более демократичной и справедливой системы международных отношений, сказал президент.