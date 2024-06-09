Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Россия успешно реагирует на внешние вызовы, и российские нефтяные компании смогли адаптироваться к ухудшению внешних условий, сохранив финансовую стабильность. Об этом заявили эксперты, комментируя выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на Петербургском международном экономическом форуме. По их мнению, ОПЕК+ теряет влияние на рынке, в то время как Россия оперативно реагирует на текущую ситуацию.

Транспортировка нефти

По словам заместителя директора Института национальной энергетики Александра Фролова, ранее сделки ОПЕК+ оказывали положительный эффект на рынок и организация могла контролировать его состояние. Между тем информационный фон, который создается в СМИ в преддверии выборов в США, приводит к падению цен на сырье, цитирует эксперта «Газета. ру».

Кроме того, Фролов обратил внимание на слова Сечина о «фантомных баррелях», то есть резервах, которые формируют как западные, так и ближневосточные компании. «Такой подход выглядит вдвойне неосмотрительно на фоне идущей информационной кампании, в рамках которой рынку навязывают мысль о грядущем избытке предложения», — считает Фролов.

Увеличение мощностей со стороны нефтяных компаний — это попытка вытеснить Россию с рынка и сократить российские нефтяные доходы, сказал в своем выступлении глава «Роснефти». Он подчеркнул, что снижение нефтяных котировок может означать снятие ограничений по потолку цен. «В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков», — отметил Сечин.

Однако российская нефтяная отрасль успешно противостоит нарастающему санкционному воздействию и ухудшению внешних условий ее деятельности, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов.

«Компании нефтяной отрасли операционно и финансово устойчивы, несмотря на потолок цен, ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК+, дисконт в ценах на нефть, атаки дронов на НПЗ, беспрецедентную налоговую нагрузку в среднем в 75% от финансового результата, заоблачные ставки по кредитам в России при отсутствии возможности привлекать западное финансирование», — пояснил он. По его мнению, это связано с тем, что российские нефтяники перенаправили экспортные товарные потоки в направлении Азии, прежде всего Китая и Индии, а также существенно увеличили долю расчётов в национальных валютах.

С этим согласен и Фролов, который отметил, что попытки «вытолкнуть на обочину с помощью санкций» в итоги привели Россию на наиболее перспективные рынки. Он также обратил внимание и на другие стратегически привлекательные направления — Латинскую Америку и Африку. Эксперт считает, что в будущем энергопотребление в этих странах будет расти, в чем Россия может им помочь, сформировав тем самым рынки сбыта сырья.

Таким образом, Россия смогла сохранить лидирующую роль в мировой энергетике, но чтобы удержать этот успех, ей необходимо развивать новые пути, в частности Северный морской путь, и судостроение. По словам Фролова, чтобы эффективность России оставалась на высоком уровне, ей необходимо продолжать оперативно реагировать на вызовы и работать на опережение. «Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда наша эффективность окажется на уровне текущей эффективности ОПЕК+», — заключил Фролов.