Киев, 9 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В украинских Карпатах недалеко от границы с Румынией обнаружили тело мужчин, уклонявшегося от мобилизации в ВСУ, сообщила Госпосгранслужба страны в Telegram-канале.

Держприкордонслужба

«Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах у границы. Об ужасной находке на склоне горы Поп-Иван мармаросскому пограничному наряду сегодня утром сообщил местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту обнаружения тела мужчины вызвали полицию и сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.

5 июня сообщалось, что на Украине среди уклонистов, пытающихся нелегально покинуть страну, появились первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы.