Геническ, Херсонская область, 9 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один получил ранение при обстреле из РСЗО со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) жилого сектора посёлка Новая Маячка в Херсонской области, сообщил 9 июня губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор посёлка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа, разрушив два домовладения», — написал он.

Глава Херсонской области уточнил, что в результате обстрела погиб мирный житель 1998 года рождения. Также ранение получила женщина, её отправили в Каланчакскую центральную районную больницу.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ нанесли удар по херсонскому селу Садовому. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Сальдо информировал, что ВСУ ударили с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 22 человека.

В Херсонской области с 9 по 10 июня объявлен траур по погибшим в результате удара киевского режима по Садовому.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.