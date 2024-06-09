Сменившая гражданство РФ легкоатлетка Куличенко выиграла турнир в США
Сменившая гражданство РФ легкоатлетка Куличенко с рекордом выиграла турнир в США
Штат Пенсильвания, США, 9 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Сменившая российское гражданство на кипрское легкоатлетка Елена Куличенко выиграла студенческий чемпионат США (NCAA) в штате Пенсильвания. Это следует из официального сайта чемпионата.
Отмечается, что атлетка установила рекорд турнира, взяв высоту 1,97 метра. Золотую медаль Куличенко разделила со спортсменкой Роуз Йеба из Иллинойского университета.
На том же турнире NCAA в июне 2023 года Куличенко завоевала бронзовую медаль.
Как передавало ИА Регнум, о том, что Куличенко собирается выступать за Кипр, сменив российское гражданство, стало известно в конце марта 2021 года.
В феврале 2021 года она заняла второе место на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске, показав результат 1,82 метра.
В июле 2023 года с результатом 1,9 метра Куличенко стала чемпионкой Кипра.