Штат Пенсильвания, США, 9 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Сменившая российское гражданство на кипрское легкоатлетка Елена Куличенко выиграла студенческий чемпионат США (NCAA) в штате Пенсильвания. Это следует из официального сайта чемпионата.

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Отмечается, что атлетка установила рекорд турнира, взяв высоту 1,97 метра. Золотую медаль Куличенко разделила со спортсменкой Роуз Йеба из Иллинойского университета.

На том же турнире NCAA в июне 2023 года Куличенко завоевала бронзовую медаль.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Куличенко собирается выступать за Кипр, сменив российское гражданство, стало известно в конце марта 2021 года.

В феврале 2021 года она заняла второе место на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске, показав результат 1,82 метра.

В июле 2023 года с результатом 1,9 метра Куличенко стала чемпионкой Кипра.