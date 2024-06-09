Москва, 9 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин скончался 8 июня на 87-м году жизни, сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС Председатель исполкома Моссовета Валерий Тимофеевич Сайкин

Сайкин в юности занимался классической борьбой и становился победителем чемпионатов СССР в своей возрастной категории.

«На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — сказано в сообщении федерации.

Сайкин родился в 1937 году в Москве. После окончания школы-семилетки он поступил в автомеханический техникум, а позднее прошёл срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР. Сайкин занимался борьбой в секции общества «Торпедо» и дважды выигрывал юношеские первенства СССР.

Он работал на московском автомобильном заводе имени Лихачёва (ЗИЛ), где прошёл путь от формовщика-заливщика литейного цеха до главного металлурга. В 1971 году Сайкин был назначен заместителем главного инженера, в 1981-м — первым заместителем генерального директора, а в 1982 году — генеральным директором ЗИЛа. Этот пост он занимал в течение четырёх лет.

Позднее Сайкин работал депутатом Верховного совета СССР и депутатом Госдумы РФ, занимал должность председателя исполкома Московского городского Совета народных депутатов, первого заместителя председателя Совета министров РСФСР, главного инженера и генерального директора ЗИЛа. Он был награждён рядом орденов и медалей, в частности орденами Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.