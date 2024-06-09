Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Севастополь является символом непокорённого русского города, который не смогли украинизировать с 1991 года, несмотря на все попытки. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Севастополь стал «красной тряпкой» для врага. Глава города напомнил, что воля моряков и адмирала Игоря Касатонова, который командовал Черноморский флотом в период с 1991 по 1992 год, не допустила украинизации.

«Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть, и остался русским <…> Это символ, непокорённый город, который никогда не могли покорить», — приводит слова Развожаева «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.

Жители Крыма и Севастополя никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью, заявил 18 марта на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, президент Владимир Путин. Через десятилетия жители полуострова пронесли веру в Отечество, добавил он.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России.

Процесс вхождения Крыма в состав России прошёл в соответствии с международным правом, подчёркивал Песков.