Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Западу не нужна Украина для нанесения ударов по России, поскольку такие удары западные страны координируют напрямую, заявила 9 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она ответила на просьбу прокомментировать выводы ряда экспертов о том, что для нанесения таких ударов Украина Западу уже не нужна.

«Конечно. Только не «уже» не нужна Украина. Украина Западу была нужна только с одной целью. Эта цель — нанесение, как Запад формулировал, стратегического поражения России. Для этого Украина была выбрана в качестве инструмента, в качестве территории, с которой можно наносить удары», — сказала Захарова ТАСС.

Запад использует Украину и её граждан, движимый «маниакальной» идеей бороться с Россией, сказала официальный представитель МИД. Для этого используются самые разные инструменты — от модерирования соцсетей антироссийски настроенными русскоязычными жителями Украины и Польши до телефонного терроризма, которым на протяжении многих лет занимаются с контролируемой Киевом территории, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что красной линией для Москвы стало превращение Украины в «анти-Россию». Когда Киев начал работать над соглашением об ассоциации с ЕС, не желая быть в орбите России, это имело лишь рыночные последствия, но ситуация изменилась, когда в Одессе стали ежегодно проводиться учения НАТО, а на всей контролируемой Киевом территории — информационные кампании за вступление в альянс, отметил он.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами своих хозяев, заявил в мае Владимир Путин.

Президент ранее также предупредил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Называть регионы возможных поставок Россия не будет, отметил позднее Песков.