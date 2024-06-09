Москва, 9 июня, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Заявления Парижа о том, что французских инструкторов нет на территории Украины, является ложью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РИА Новости

«Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр Франции [Габриэль Атталь] вдруг стал говорить, что у нас (у Франции) там нет инструкторов. Это неправда, и они это знают», — сказал министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого в своём Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Как передавало ИА Регнум, впервые вопрос о возможности отправки западных войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон поднял ещё в феврале этого года.

По данным американского информационного агентства Bloomberg, он вёл переговоры о том, чтобы создать коалицию по подготовке армии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он объявил, что Франция предлагает «подготовить 4500 украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю». Французский лидер уточнил: речь не идет о том, чтобы французы «поехали в зону боевых действий», и добавил, что решение не должно быть воспринято как «агрессия по отношению к России».

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявлял о том, что планов у государства на отправку своих военных на Украину нет. Он отметил, что, несмотря на многочисленные обсуждения этой идеи внутри правительства, позиция останется неизменной.