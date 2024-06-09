Париж, 9 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. На Западе нет уверенности в том, что ВС России не дойдут до Киева к ноябрю текущего года. Такое мнение высказал французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ни один серьёзный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю», — сказал Депорт в эфире радио France Info.

Военный отметил, что страны Запада стараются как можно быстрее обеспечить киевский режим военной помощью для удержания позиций на фронте из-за того, что преимущество сейчас на стороне Москвы.

Однако, как считает Депорт, подобное управление военным конфликтом ведёт к катастрофе.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что потери украинской армии носят ужасающий характер.

Он не исключил, что если текущие темпы выбывания личного состава ВСУ сохранятся, то к концу 2024 года число погибших и раненых бойцов в украинской армии превысит количество военных, оставшихся сражаться. Эксперт отметил, что уже сейчас численность киевских войск в два раза меньше требуемых показателей.

В начале мая экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что подразделения ВСУ на наиболее тяжёлых участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава. По его данным, на спокойных участках линии боевого соприкосновения украинские отряды укомплектованы примерно на 70%, а в районах продвижения российских войск — только на 40%.