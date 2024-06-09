Москва, 9 июня, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Западные страны «в предвоенном экстазе» начинают осуществлять цензуру в своих СМИ, заявил 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Невар/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Журналист «России 1» Павел Зарубин попросил Пескова прокомментировать встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств и, в частности, спросил, оказывалось ли на приехавших журналистов давление со стороны Запада. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Их редакционная политика, я в этом убеждён, не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, войне с нами, о чем они говорят напрямую. Они, входя в этот предвоенный экстаз, соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в подцензурное состояние», — ответил пресс-секретарь президента.

Это видно невооружённым глазом, подчеркнул Песков. Материалы «самых уважаемых» СМИ США и Великобритании зачастую выглядят так, что очевидно: они были написаны «в парткоме», сказал пресс-секретарь президента.

Россия тем не менее видит смысл в подобных встречах, добавил Песков. Цель Москвы в таких мероприятиях — пытаться донести свою позицию, а в этом вопросе, как в случае с «ездой на велосипеде», нельзя останавливаться, этот процесс нужно вести постоянно, отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, указанная встреча Путина с иностранными журналистами состоялась 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума. Президент в ходе мероприятия, в частности, заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Называть регионы возможных поставок Россия не будет, отметил позднее Песков.

Кроме того, в ходе указанной встречи представительница агентства Reuters спросила Путина, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько вероятна такая ситуация.

Президент в ответ заявил, что не стоит доводить не только до использования ядерного оружия, но и до угроз такого использования. Также Путин предположил, что собеседница в своей публикации скроет, что сама вывела его на данную тему, и заявит, что президент России «махал ядерной дубинкой».

Западные политики отчего-то уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие, отметил также Путин. Но при угрозе суверенитету страны РФ будет использовать все средства, в том числе и это, подчеркнул президент.