Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Дефицит продовольствия может усугубиться ещё в 17 странах мира, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Pixabay

«Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. Доклад вышел на днях, там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться ещё в 17 странах», — приводят его слова «Вести.Ru».

В число традиционно горячих точек голода входят Судан, Йемен, сектор Газа и ряд других африканских стран, которые затронуты военными действиями и стихийными бедствиями, отметил Кобяков. По его словам, в настоящее время сектор Газа является одной из самых значимых точек голода, которую пытаются ликвидировать гуманитарные агентства ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что России ограничили доступ к тендерам на закупку еды, которые проводятся в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках этой инициативы компании закупали продукты для передачи их в качестве гуманитарной помощи. Примерно 20% поставок приходилось на долю России. Продукты из РФ передавали таким странам, как Судан, Афганистан, Палестина, а также государства Центральной Азии.

В июле 2023 года Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Вслед за этим президент России Владимир Путин анонсировал безвозмездные поставки российского зерна в страны Африки. За год в шесть африканских стран было направлено 200 тыс. тонн зерна. В Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тыс. тонн, в Сомали и Центральноафриканскую Республику — по 50 тыс. тонн.