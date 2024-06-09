* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Возможное исключение афганского движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка нежелательных организаций возможно при поддержании с ними контактов, включая вопроса по борьбе с терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат отметила, что блогеры и журналисты, которые «нервно реагируют» на поддержание контактов с афганским правительством со стороны России, не понимают, что такие темы, как борьба с наркотрафиком, терроризмом и оргпреступностью, требует контактов.

«Сейчас тот вопрос, который у всех вызывает тоже повышенный интерес: а когда, как и в какой форме будут приняты или разработаны решения о так называемом делистинге. Это межведомственная работа. В ней участвуют эксперты различных направлений», — приводит слова Захаровой ТАСС.

По словам представителя МИД, нахождение в Афганистане американского контингента лишь усугубило проблемы в этой стране, которые необходимо решать.

«С этими проблемами Афганистан должен как-то справляться, потому что это не только внутренняя ответственность этой страны, но это еще судьба соседей Афганистана», — добавила она.

Вместе с тем дипломат отметила рост товарооборота между Россией и Афганистаном, который увеличился в прошлом году в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая российский МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Кабулов пояснил, что исключение необходимо для признания правительства талибов. Однако есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть, после чего российское руководство будет принимать решение, добавил дипломат.

По словам главы государства, статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Россия, по его словам, учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов, решение будет вырабатываться вместе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещённых организаций объективной реальностью. По его словам, «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России небезразличен.

Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.