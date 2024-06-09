Москва, 9 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Группировка «Центр» Вооружённых сил России за сутки в зоне своей ответственности уничтожила до 300 военных ВСУ, сообщил 9 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Новопокровское и Яснобородовка Донецкой Народной Республики.

Также российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

«Противник потерял до 300 военнослужащих, боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня Конашенков сообщал, что Вооружённые силы Украины потеряли до 340 военных в зоне ответственности подразделений группировки «Центр» ВС России. Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

6 июня Конашенков докладывал, что ВСУ потеряли до 345 военных в зоне ответственности Центральной группировки российских войск. По его словам, российские бойцы этой группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР).