Гагра, Абхазия, 9 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Сотрудники милиции Абхазии задержали двух уроженок Краснодарского края по подозрению в совершении поджога в дегустационном зале в Гагрском районе республики, сообщила 9 июня пресс-служба МВД Абхазии.

Подозреваемые были заключены под стражу.

Инцидент произошёл в ночь на 23 мая, сообщила пресс-служба. Временно проживающие в республике гражданки России прибыли к дегустационному залу «Винный погреб», расположенному по трассе Псоу — Ингур, и умышленно совершили поджог, причинив владельцу ущерб на 2 млн рублей.

«В результате пожара сгорело помещение, оборудование и продукты, находившиеся внутри. Злоумышленницы были установлены и задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в здании Абхазской государственной картинной галереи в Сухуме произошёл пожар. Почти весь фонд галереи был уничтожен. Следователи не исключали версию умышленного поджога.

В августе 2022 года двое граждан России были задержаны правоохранительными органами Абхазии по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества в особо крупном размере. У задержанных было изъято около 39 гр. сильнодействующего наркотического средства, расфасованного в 98 подготовленных к реализации закладок и один полиэтиленовый пакет.