Пекин, 9 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, сообщил 9 июня профильный портал Arkeonews.

Гробница находится на глубине 16 метров. Предполагается, что она принадлежала либо сыну Цинь Шихуанди принцу Гао, либо одному из других наследников или воинов высокого ранга.

«В гробу были обнаружены очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет», — отметили авторы материала.

Мавзолей Цинь Шихуанди представляет собой подземный город, наполненный доспехами и оружием. Он знаменит своей терракотовой армией, состоящей из «воинов» в натуральную величину, лошадей, колесниц и другого снаряжения.

Гробницу впервые заметили в 2011 году, но не стали вскрывать — решение было связано с позицией властей КНР о невмешательстве в отношении мавзолея и его содержимого. Однако в 2024 году возникла угроза повреждения саркофага из-за сильных дождей, его выкопали и вывезли для дальнейшего изучения.

Археологи предполагали, что гробница разграблена, и удивились, когда выяснили, что сокровища не тронуты, отметил руководитель раскопок Цзян Вэньсяо.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне сообщалось, что международная группа учёных открыла в Зимбабве неизвестный до нынешнего времени вид динозавров. Эволюционный анализ выявил, что динозавры этого вида были тесно связаны с сородичами из Южной Африки и Аргентины.

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