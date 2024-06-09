Мехико, 9 июня, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Момент обрушения балкона и падения с него людей в баре в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, в результате которого погибли два человека и 15 получили травмы, попал на видео.

Кадр из видео

На кадрах, которые появились 9 июня в соцсетях, можно заметить, как около десяти человек падают с высоты на оживлённую улицу, после чего к ним подбегают прохожие. Нескольким из пострадавших удаётся встать, остальные остаются лежать в осколках без движения.

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Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 6 июня в баре на третьем этаже торгового центра «Альтус». Перед концертом популярного исполнителя обрушилось стеклянное балконное ограждение. Посетители упали с высоты 6 метров.

Как пояснили местные чиновники, обрушение произошло из-за «бесконтрольного присутствия людей». В результате два человека погибли и 15 получили травмы, пять человек — в реанимации. Происшествие вызвало панику у посетителей клуба. Как сообщают местные СМИ, в давке пострадали ещё около 20 человек.