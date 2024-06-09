Калининград, 9 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Гурьевске Калининградской области прошёл концерт лауреата международных конкурсов Андрея Росцика в рамках IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Музыкант исполнил новое прочтение «Картинок с выставки» композитора Модеста Мусоргского, сообщили ИА Регнум представители фестиваля.

kantatafest.ru

Отмечается, что в первом отделении солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И Немировича-Данченко (МАМТ) Наталья Петрожицкая и концертмейстер Павел Коновалов исполнили вокальный цикл «Детская» — сборник из семи произведений, раскрывающий образность творчества великого композитора.

Главной частью вечера стало открытие арт-объекта «Мусоргский: Переосмысление» в виде панно с картинами, выполненными молодыми художниками проекта на основе фортепианного цикла композитора «Картинки с выставки».

Как отметил Росцик, в фортепианном цикле яркая образность и сам Мусоргский в своё время целиком и полностью базировался на образах своего друга Виктора Гартмана.

«Сегодня мы впервые исполняем струнным септетом первоначально фортепианный цикл — «Картинки с выставки», на нашем фоне будут транслироваться картины участников арт-объекта, таким образом полностью погружая в атмосферу сути произведения», — добавил музыкант.

Вместе с тем советник руководителя арт-кластера «Таврида» Заруи Товмасян отметил, что арт-кластер Таврида совместно со Школой Иннопрактики запустил open-call, который позволил современным художникам переосмыслить творчество Модеста Мусоргского и предложить свою интерпретацию его искусства. Так, одним из кураторов кластера стал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Сергей Михайловский.

«По итогу 10 работ попали на панно, и впоследствии оно будет передано в фойе филиала Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Балтийский», — добавил Товмасян.

Фестиваль посетил директор филиала Государственной Третьяковской галереи в г. Калининграде Камиля Байдильдина.

Она подчеркнула, что в рамках фестиваля звучат не только концерты, но и проходят образовательные программы, которые включают лекции, мастер-классы, открытые разговоры с мастерами сцены — как российской, так и мировой.

Фестиваль «Кантата» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы и правительства Калининградской области.

Как передавало ИА Регнум, четвёртый просветительский и благотворительный Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который ежегодно проводят в Калининградской области, в этом году будет проходить с 3 по 9 июня на различных площадках региона.

Днём ранее на фестивале представили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Постановка приурочена к 225-летнему юбилею писателя и поэта Александра Пушкина.

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади состоится Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его поручил провести президент России Владимир Путин. Он назвал мероприятие подлинным украшением культурной, общественной жизни Москвы.