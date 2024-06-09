Киев, 9 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) служат более 67 тыс. женщин, 19 тыс. из них — гражданские сотрудницы, сообщила замминистра обороны страны Наталия Калмыкова.

TAS/AP Photo/Efrem Lukatsky

«Сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — сказала она на видео, опубликованном в YouTube минобороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, с 4 мая на Украине вступил в силу приказ министерства обороны, позволяющий призывать в армию с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Документ отменил категорию «ограниченно годный» для призывников. Тех, кто получил этот статус ранее, обязали пройти медкомиссию ещё раз.

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев. Заместитель командира батальона из 93-й механизированной бригады с позывным Шмидт отметил, что командованию приходится тратить много времени на базовую подготовку бойцов, некоторые из них не знали, как разбирать и собирать оружие.

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ. Их соотношение один к пяти, именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.