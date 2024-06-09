Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Западные политики пытаются строить козни, но Россия продолжает развивать отношения с мировым большинством, заявила 9 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Так она ответила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, пытался ли Запад препятствовать проведению форума, передают «Известия».

«Да, западники всегда будут строить козни. И здесь, и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролётные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве», — сказала официальный представитель МИД.

Россия занимается конструктивной повесткой и развивает отношения с мировым большинством, отметила Захарова. Именно РФ является движущей силой многополярности, и этой позиции симпатизируют в том числе и участники ПМЭФ из западных стран, а выступления президента России Владимира Путина вызывают у европейских граждан большой отклик, подчеркнула официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее в своём выступлении на форуме Захарова отметила, что Запад одержим идеей своего доминирования. Прежде эта позиция Запада о собственной исключительности не раз приводила к трагедиям, напомнила она.

Западные страны должны компенсировать Африке столетия эксплуатации и грабежа её ресурсов, отмечала также Захарова. Необходимо обсуждать, как западные страны должны компенсировать это, но Запад не платит по долгам, не возвращает награбленное и не признаёт себя виновным, сказала она.

ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В приветствии к участникам форума Путин отметил, что форум должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

На ПМЭФ было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей, рассказал журналистам советник Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Участие в мероприятиях форума приняли 21,3 тысячи участников из 139 стран, а работу ПМЭФ освещали 4216 представителей СМИ России и зарубежных стран.