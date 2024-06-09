Баку, 9 июня, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Баку не признает «самопровозглашенные» выборы, проводимые в Южной Осетии, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Алексей Никольский

В МИД заявили о поддержке «территориальной целостности Грузии» и отметили, что проходящие в Южной Осетии 9 июня парламентские выборы страна не признает.

По данным ЦИК Южной Осетии, голосование на выборах в парламент восьмого созыва началось в воскресенье в 08:00 мск, оно продлится до 20:00. Всего работают 73 избирательных участка, два из них находятся за пределами республики — в Москве и Владикавказе. Количество избирателей на территории Южной Осетии превышает 29 тысяч.

Участие в выборах принимает 181 кандидат. 73 из них внесены в республиканские списки семи политических партий: «Единая Осетия», «Единство народа», «Ныхас», Народная партия Южной Осетии, Коммунистическая партия Южной Осетии, «Единство» и «Иры Фарн». Также в выборах участвуют 108 кандидатов по 17 одномандатным округам. Из них 56 — самовыдвиженцы, 52 — кандидаты от политических партий.

В 2019 году МИД Азербайджана заявил о непризнании президентских выборов в Абхазии. А до этого, в 2011 году, также не признал выборы президента в Южной Осетии.

Южная Осетия объявила о своей независимости от Грузии в 1992 году. Её, как и независимость Абхазии, Россия признала в 2008 году после пятидневной войны с Тбилиси.