Берлин, 9 июня, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Власти ФРГ не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в ЕС коалиции для совместной отправки инструкторов на территорию Украины, пишет газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в начале июня начальник генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письмо в том числе властям США, Великобритании, Польши, Нидерландов, Дании и Швеции, пригласив их принять участие в учебной миссии на Украине. При этом письмо в ФРГ направлено не было.

По данным источников Welt, это связано с показным нежеланием немецкого правительства направлять свои войска на Украину в любом виде.

Вместе с тем, отмечают источники, миссия на Украине с участием западных военных инструкторов, по плану французского лидера, может быть реализована под эгидой уже существующей Учебной миссии Евросоюза на Украине (EUMAM). Однако для этого необходимо изменить мандат миссии, напоминает Welt.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне Макрон заявил, что Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, по его словам, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ. Также Макрон заявил, что Франция разрешила Украине применять своё оружие для нанесения ударов по России.

Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что возможный ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 июня отметил, что в европейских странах царит «военный психоз», который в итоге приведёт к отправке западных войск на Украину. С подобными инициативами ранее выступал в том числе Макрон.