Москва, 9 июня, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Немецкие власти пытаются угодить сразу всем центрам силы на Западе — и ЕС, и США, и НАТО, заявил 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя заявления Берлина о российской угрозе.

РИА Новости/Владимир Смирнов

Германия после Второй мировой войны никогда не была суверенной, отметил представитель Кремля. В рамках такого дефицита немецкие власти, по его словам, наперегонки стараются угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Представляете, как они разрываются? Вот они наперегонки на разных уровнях и делают заявления», — отметил пресс-секретарь президента РФ, слова которого приводятся в Telegram-канале Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Непременным условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности. Центральное значение имеют кадры, техника и финансы, уточнил глава немецкого оборонного ведомства.

На следующий день немецкая газета Bild опубликовала план на случай конфликта с Москвой под названием «Рамочная директива по общей обороне», в котором указываются действия для населения на случай военного конфликта с Россией.

Кроме того, генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе заявлял, что минобороны Германии работает над созданием усиленного резерва вооружённых сил (бундесвера).

Президент России Владимир Путин 5 июня в ходе беседы с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме не исключил, что отношения между Россией и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок Германией Украине ракет. По словам главы государства, появление первых немецких танков в зоне спецоперации вызвало «моральный и этический шок» в РФ. При этом отношение к Германии в России всегда было хорошим, отметил Путин.