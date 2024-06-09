Белгород, 9 июня, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету «Нептун» и два дрона над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ракета и два беспилотника были уничтожены средствами ПВО.

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