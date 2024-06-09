Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о том, что с 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени, сообщает «Коммерсантъ».

«Всё остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — сказал Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Музаев также отметил, что все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

По его данным, Рособрнадзор выявил школы, где до 35% времени уходит только на проведение контрольных работ. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил правительству убрать лишние контрольные, а также сократить объём домашних заданий.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам», — заявил глава государства по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

В 2021 году Рособрнадзор и Минпросвещения рекомендовали проводить контрольные и проверочные работы в школах не чаще, чем один раз в две с половиной недели по каждому предмету в одной параллели.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 6 июня депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить проведение ЕГЭ в школах. По их мнению, содержание экзаменов зачастую не соответствует школьной программе и для подготовки родители вынуждены нанимать репетиторов. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.