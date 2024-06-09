Москва, 9 июня, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают отступать из Часов Яра, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, оборона украинской армии в этом районе снята. Многие военные ВСУ были переброшены на харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов Часова Яра, добавил он.

«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города», — написал Котенок.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что военные ВСУ под натиском российских военных покинули позиции в восточной части Часова Яра.

Ранее заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос в конце мая сообщил, что расположение Часова Яра в ДНР осложняет продвижение Вооружённых сил России, поэтому сражение за город, вероятнее всего, будет ожесточённым и сравнимым с боями за Артёмовск.

Часов Яр находится на господствующей высоте и имеет важное оперативно-стратегическое значение. После его освобождения для российских войск откроется путь к самой крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской, и к Константиновке.