Киров, 9 июня, 2024, 10:33 — ИА Регнум. На трассе в Кирове произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, один из них скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Кировской области.

Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области

По данным ГАИ, авария произошла утром 9 июня на 11-м км федеральной автодороги «Вятка» на подъезде к Кирову. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и автобус «Вектор Некст», принадлежащий одной из городских компаний. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия аварии.

«После столкновения автобус совершил съезд с дороги в лесной массив. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб и четыре пассажира автомобиля ВАЗ-2115 получили травмы», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало о столкновении рейсового автобуса с автомобилем КамАЗ. В результате происшествия 10 человек получили травмы.

8 июня в результате ДТП в Подмосковье один ребёнок погиб и ещё один пострадал. Водитель автомобиля марки Maserati не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних.