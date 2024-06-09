Белгород, 9 июня, 2024, 10:07 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил 9 июня глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал он в Telegram-канале.

Гладков призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречался во Франции, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS.