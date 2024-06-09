Луганск, 9 июня, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Александр Река/ТАСС

«В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что спасатели разбирали завалы с помощью специальной техники, а зачастую и вручную.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске дальнобойными ракетами ATACMS. Пострадали более 100 человек, 60 граждан, в том числе двое детей, с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах. Шесть человек погибли.

Средства ПВО РФ сбили четыре из пяти ракет ATACMS, запущенных ВСУ по Луганску, одна из ракет нанесла повреждения двум жилым домам, сообщило Минобороны. Министерство подчеркнуло, что киевский режим совершил преступление, целенаправленно ударив западным оружием по мирным гражданам России.