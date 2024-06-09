Москва, 9 июня, 2024, 08:10 — ИА Регнум. В ночь на 9 июня российские военные уничтожили один беспилотник ВСУ в воздушном пространстве Брянской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Отмечается, что киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории России.

Дежурные средства ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июня Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью трёх беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки украинских боевиков никто не пострадал. Из-за повреждения линии электропередачи временно без света остались жители сёл Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично посёлка Октябрьский.

В ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.