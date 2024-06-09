Лондон, 9 июня, 2024, 07:32 — ИА Регнум. На грузовом судне в Аденском заливе начался пожар после попадания в него ракеты в 70 морских милях к юго-западу от йеменского города Аден. Об этом 9 июня сообщил в соцсети Х Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

dzen.ru Пожар на судне

В специализирующейся на морской безопасности британской компании Ambrey подтвердили, что удар был нанесён по гражданскому грузовому судну.

Капитан корабля проинформировал об отсутствии пострадавших. Судно движется в сторону порта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее UKMTO получил уведомление об инциденте с британским судном в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от йеменского Адена. Отмечалось, что нападение совершили неизвестные. В результате атаки на борту возник пожар, возгорание быстро потушили.

Из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути, сообщило издание Foreign Policy. Трафик сократился почти на 60%. Другой проблемой стала стоимость страховки для транзита через Баб-эль-Мандебский пролив, которая существенно подорожала. Новые маршруты позволят перевозчикам сократить путь из портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в поддержку палестинского движения ХАМАС. В середине января США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения. Так, 31 мая военные силы США и Британии нанесли 13 ударов по позициям йеменского движения.