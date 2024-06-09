Прага, 9 июня, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Чешская полиция усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном теракте. Об этом сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на источники.

Manolo Gómez Полиция Чехии

Безопасность усилили в общественном транспорте и местах, на вокзалах, в торговых центрах. Полицейским приказано внимательно следить за подозрительными лицами на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах.

Власти Чехии пояснили, что конкретной информации о терактах нет, но проводятся профилактические меры.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии задержан в аэропорту Кёльн/Бонн мужчина, которого подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержанный имеет тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в том, что он в сентябре 2023 года через криптовалютную биржу перевёл на счет «Исламского государства в Хорасане», которое связано с ИГ, в общей сложности почти 1,7 тыс. долларов.

Во Франции уроженца Донбасса подозревают в подготовке террористических актов. Пострадавшего в результате взрыва мужчину арестовали на больничной койке.

26-летний подозреваемый проживал в отеле около аэропорта Шарль-де-Голль. В его номере полицейские обнаружили взрывные устройства, наличные деньги, бланки паспортов и оружие.